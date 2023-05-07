Более 3,2 млрд руб выделят на развитие спорта в новых регионах РФ в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Больше 3,2 миллиарда рублей направят на развитие спорта в новых регионах Российской Федерации в 2023 году. Об этом заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в ЛНР.

"Всего более 3,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета и внебюджетных источников на восстановление спортивной инфраструктуры и развитие спорта в новых регионах в 2023 году", – передает ТАСС слова вице-премьера.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов РФ.

В рамках этой программы планируется перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, а также формирование условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.



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