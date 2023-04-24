Для застройщиков в новых регионах России могут ввести дополнительные льготы – СМИ

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Ставку по кредитам проектного финансирования предлагается субсидировать до 2% для привлечения девелоперов в новые регионы России. Об этом со ссылкой на инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Александра Якубовского сообщает газета "Известия".

Якубовский сообщил, что подобные кредиты выдаются застройщикам под 5–6% годовых, и в новых регионах "было бы логично" снизить ее до 2%. Он также предложил закрепить за одним из банков обязанность предоставлять проектное финансирование.

"Люди в новых регионах заинтересованы в приобретении жилья, и по поручению главы государства условия для этого созданы очень хорошие", – заявил Якубовский.

Он отметил, что за исключением Мариуполя, новое жилье в новых регионах России строится пока "не так активно, как хотелось бы". По его мнению, застройщиков необходимо дополнительно привлекать для работы в новых регионах, несмотря на то, что там есть спрос, простимулированный льготной ипотекой.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина газете подтвердили получение письма и заявили, что рассмотрят его в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации направит более 60,5 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию и капремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры. В кабмине уточнили, что данная работа осуществляется по поручениям Владимира Путина, которые он дал по итогам совещаний в прошлом году.