Кабмин направит 60,5 млрд рублей на реконструкцию транспортной инфраструктуры в регионах

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Правительство Российской Федерации направит более 60,5 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию и капремонт медицинских, образовательных и культурных учреждений, объектов транспортной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Федеральное финансирование позволит завершить работы на федеральных и региональных объектах", – отмечается на сайте кабмина.

В распоряжении указано, что выделенные средства пойду на реставрацию одного из зданий Государственного музея изобразительных искусств имени А. С.Пушкина под научно-информационный центр. Кроме того, будет возведен комплекс студенческих общежитий Сибирского федерального университета в Красноярске.

Кроме того, будет реконструирован аэропорт Усть-Камчатск в Камчатском крае, построены и реконструированы участки автодорог "Байкал", "Лена", "Колыма" и "Кавказ". Также финансирование поможет продолжить строительство школ и модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения.

В кабмине уточнили, что данная работа осуществляется по поручениям Владимира Путина, которые он дал по итогам совещаний в прошлом году. Встречи были посвящены социально-экономическому развитию регионов и реализации национальных проектов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в 2023–2024 годы направит 130 миллиардов рублей на модернизацию и создание новой инфраструктуры ЖКХ в регионах.

Мишустин пояснил, что в этом году на эти нужды в регионы отправятся 30 миллиардов рублей, а в следующем – еще 100 миллиардов.

