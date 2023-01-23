Кабмин направит регионам 130 млрд рублей на развитие инфраструктуры ЖКХ

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Правительство РФ в 2023–2024 годы направит 130 миллиардов рублей на модернизацию и создание новой инфраструктуры ЖКХ в регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он пояснил, что в этом году на эти нужды в регионы отправятся 30 миллиардов рублей, а в следующем – еще 100 миллиардов.

Эти деньги потратят на замену и строительство новых водопроводных, тепловых и канализационных сетей, также котельных и других объектов теплоснабжения. При этом деньги будут направлены при условии обязательного софинансирования со стороны российских субъектов.

Программа подготовлена по поручению Владимира Путина в рамках реализации Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

"Президент подчеркивал, что везде, в каждом городе и поселке, квартиры и дома граждан, промышленные, социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой", – напомнил Мишустин.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на выплаты награжденным за многодетность. В обращении кабмина указано, что с 2022 года в России начнут присваивать звание "Мать-героиня", учрежденное по указу президента.

Финансирование на обозначенные выплаты в 2022 году поступит из резервного фонда правительства. Средства на период 2023–2025 годов заложены в проекте федерального бюджета, который ранее одобрили в правительстве.

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