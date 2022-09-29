Мишустин заявил о расширении перечня доходов, которые нельзя списать за долги

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство России включило пособия по инвалидности в список доходов, которые нельзя списать за долги. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Подготовлены изменения в закон, расширяющие перечень доходов, которые нельзя списать за любые долги. Включаем в него социальные пенсии детям-инвалидам и социальные доплаты к ним. Точно такие меры поддержки распространим и на признанных недееспособными взрослых инвалидов", – приводит РИА Новости его слова.
Кроме того, данная мера распространится на федеральную социальную прибавку к пенсии по потере кормильца.
По словам председателя правительства, это позволит сохранить доходы, гарантированные государством, а также повысит уровень защищенности граждан.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что универсальное пособие для семей с низким доходом будет введено в России с 1 января 2023 года. Глава правительства отметил, что в пособие будут включены выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 18 лет. Кроме того, данное пособие смогут получать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.
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