В ГД внесут проект о кредитных каникулах гражданам на постоянной основе

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Сенаторы и депутаты намерены внести в Госдуму законопроект о продлении кредитных каникул для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, его слова приводятся на сайте верхней палаты парламента.

Он также отметил эффективность механизма временных антикризисных кредитных каникул. Согласно приведенным данным, свыше 70% заемщиков смогли вернуться в график платежей после окончания кредитных каникул, более 80% – после ипотечных каникул.

"Учитывая успешный опыт временных кредитных каникул, востребованность этой меры среди заемщиков, предлагаем предусмотреть такое право гражданина – обратиться за кредитными каникулами – на постоянной основе", – подчеркнул Журавлев.

По его словам, заемщикам не смогут начислять неустойку, штрафы, пени, обращать взыскание на предмет залога во время льготного периода. Кроме того, предоставление такого периода не будет оказывать негативного влияния на кредитную историю заемщика.

Ранее сообщалось, что Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила в ЦБ предложения по усовершенствованию кредитных каникул.

В частности, правозащитники призвали брать в расчет падение дохода не только самого должника, но и всех членов семьи. В КонфОП также предложили рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул тем заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки стал превышать 70%.

Предправления КонфОП Дмитрий Янин отметил, что кредитные каникулы помогут заемщикам не наращивать свою закредитованность, а при паузе в платежах более грамотно распределить свои финансы. По его мнению, благодаря этому граждане смогут отложить деньги на будущие платежи банку, заняться поиском работы и дополнительным источником дохода.

