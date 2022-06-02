В России могут смягчить условия кредитных каникул – СМИ

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Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) направила в ЦБ предложения по усовершенствованию кредитных каникул. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, правозащитники призвали брать в расчет падение дохода не только самого должника, но и всех членов семьи. В КонфОП также предложили рассмотреть возможность предоставления кредитных каникул тем заемщикам, у которых показатель долговой нагрузки стал превышать 70%.

"Временная – на срок до полугода – передышка в ежемесячных платежах позволила бы части заемщиков восстановить свою платежеспособность и вернуться в график платежей", – говорится в документе КонфОП.

Предправления КонфОП Дмитрий Янин отметил, что кредитные каникулы помогут заемщикам не наращивать свою закредитованность, а при паузе в платежах более грамотно распределить свои финансы. По его мнению, благодаря этому граждане смогут отложить деньги на будущие платежи банку, заняться поиском работы и дополнительным источником дохода.

Пресс-служба Центробанка, в свою очередь, подтвердила газете, что по этим вопросам регулятор находится в диалоге со всеми заинтересованными организациями, включая КонфОП.

"В работе над законопроектом о постоянных кредитных каникулах мы стараемся учитывать интересы всех сторон, с учетом сложившейся практики правоприменения и ипотечных каникул, и кредитных каникул, введенных в пандемию и сейчас. Все поступившие предложения будут приняты во внимание для выстраивания наиболее эффективной системы защиты заемщика", – отметили в пресс-службе ЦБ.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский бизнес должен рассчитывать на максимальную поддержку и снижение административного контроля со стороны государства. Выступая в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, президент РФ отметил, что сформированные механизмы поддержки предпринимателей должны работать исправно и четко, создавая для них комфортные рабочие условия.

В свою очередь, сообщалось, что Генпрокуратура РФ предлагает ввести рассрочку в размере 50% бизнесу при оплате штрафов за мелкие нарушения. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов выразил мнение, что это станет дополнительной мерой поддержки бизнеса.

Также премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым россияне могут обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул.

По потребительским кредитам премьер установил лимиты в 300 тысяч рублей для физлиц, 350 тысяч рублей – для ИП, 100 тысяч рублей по кредитным картам и 700 тысяч рублей – по автокредитам.

