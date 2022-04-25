Путин призвал дать спокойно работать оставшимся в РФ зарубежным компаниям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры призвал дать возможность спокойно функционировать зарубежным организациям, которые продолжили работу в России.

"Надо дать спокойно работать в РФ тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление", – приводит слова президента News.ru.

Кроме того, глава РФ заявил о необходимости обеспечить свободу бизнеса, при этом не оставляя без контроля закулисные картельные сговоры.

Ранее Владимир Путин отмечал, что российский бизнес должен рассчитывать на максимальную поддержку и снижение административного контроля со стороны государства. По его словам, сформированные механизмы поддержки предпринимателей должны работать исправно и четко, создавая для них комфортные рабочие условия.