Прокуроры защитили соцправа более 1 млн граждан за 2021 год

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Прокуроры за минувший год защитили социальные права более миллиона россиян. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.

"За прошедший период органы прокуратуры сохранили позитивную динамику по целому ряду ключевых показателей. Так, оперативное вмешательство прокуроров позволило защитить социальные права более миллиона граждан, в том числе вернуть долги по заработной плате объемом почти 20,5 миллиарда рублей", – отметил российский лидер.

Кроме того, Путин уточнил, что увеличился уровень эффективности приема граждан прокурорами разных уровней, а число записавшихся на прием в 2021 году выросло более чем на 11% и превысило миллион человек.

"Как показывает статистика, большинство вопросов, с которыми обращались люди, были решены, причем важнейшие из обращений генеральный прокурор держал и на своем личном контроле", – отметил Путин.

Однако, по словам президента, некоторые обращения россиян, которые регулярно обозначаются, к сожалению, часто не решаются в течение долгого времени. И поэтому данному вопросу следует уделить особое внимание.

Также президент отметил, что количество необоснованных проверок бизнеса в России снизилось. Это произошло в том числе благодаря работе прокуратуры.

Ранее Путин призвал сотрудников прокуратуры следить за выполнением программ социальной поддержки граждан в условиях санкционного давления. Президент отметил, что такое давление усилилось после начала специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. В этой связи нужно, как подчеркнул глава РФ, решать конкретные проблемы каждого человека.

