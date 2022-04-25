Путин призвал сотрудников прокуратуры добиваться справедливости и помогать гражданам

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Владимир Путин призвал сотрудников прокуратуры следить за выполнением программ социальной поддержки граждан в условиях беспрецедентного санкционного давления.

Президент отметил, что такое давление усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. В этой связи необходимо решать конкретные проблемы каждого человека, подчеркнул он.

"Я прошу вас подходить к этим вопросам не формально, не просто бумажку направить соответствующего реагирования прокурору, а вместе с коллегами на определенном уровне власти добиваться решения тех или иных проблем", – сказал Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры.

Ранее в РФ приняли дополнительные меры для поддержки занятости населения. В частности, в 2022 году россиянам, которые рискуют быть уволенными, разрешили обращаться в службы занятости, не дожидаясь непосредственного расторжения договора.

Кроме того, те, кто все же лишился рабочего места, смогут получать дополнительно оплату в размере одного МРОТ в месяц за выполнение общественных работ.

