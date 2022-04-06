Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России предложили увеличить размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил соответствующее письмо главе Минтруда Антону Котякову.

В обращении к министру Орлов напомнил, что Россия и ее граждане подверглись масштабным западным санкциям. Одна из их целей – подрыв рынка труда в России. Об этом, по мнению директора института, свидетельствует уход ряда иностранных компаний с отечественного рынка и отказ части зарубежных организаций поставлять комплектующие для производств в России. В результате без работы останутся максимально возможное количество россиян.

Орлов уточнил, что сейчас размер пособия по безработице в России в первые три месяца может составлять от 1,5 до 12,7 тысячи рублей в зависимости от стажа и уровня заработка гражданина. В последующие три месяца максимальная сумма, на которую может рассчитывать безработный, составляет 5 тысяч рублей.

"В связи со сложившейся экономической обстановкой прошу вас оценить целесообразность поднять пособие по безработице до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения – 13,7 тысячи рублей для всех категорий безработных, а для состоящих на учете более трех месяцев оставить текущий коридор размера пособия – от 1,5 до 5 тысяч рублей", – приводит заявление Орлова RT.

Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила, кому положено добавочное пособие по безработице. Она отметила, что срок и размер пособия зависит от причины потери работы, стажа, возраста и величины прежней зарплаты.