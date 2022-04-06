Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В России предложили увеличить размер пособия по безработице до величины прожиточного минимума. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил соответствующее письмо главе Минтруда Антону Котякову.
В обращении к министру Орлов напомнил, что Россия и ее граждане подверглись масштабным западным санкциям. Одна из их целей – подрыв рынка труда в России. Об этом, по мнению директора института, свидетельствует уход ряда иностранных компаний с отечественного рынка и отказ части зарубежных организаций поставлять комплектующие для производств в России. В результате без работы останутся максимально возможное количество россиян.
Орлов уточнил, что сейчас размер пособия по безработице в России в первые три месяца может составлять от 1,5 до 12,7 тысячи рублей в зависимости от стажа и уровня заработка гражданина. В последующие три месяца максимальная сумма, на которую может рассчитывать безработный, составляет 5 тысяч рублей.
"В связи со сложившейся экономической обстановкой прошу вас оценить целесообразность поднять пособие по безработице до величины прожиточного минимума для трудоспособного населения – 13,7 тысячи рублей для всех категорий безработных, а для состоящих на учете более трех месяцев оставить текущий коридор размера пособия – от 1,5 до 5 тысяч рублей", – приводит заявление Орлова RT.
Ранее ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила, кому положено добавочное пособие по безработице. Она отметила, что срок и размер пособия зависит от причины потери работы, стажа, возраста и величины прежней зарплаты.
В России увеличат МРОТ, соцвыплаты и пенсии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: