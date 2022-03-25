В РФ могут разрешить трудоустраиваться в другие компании без ухода с основной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В 2022 году россиянам могут позволить трудоустраиваться в другие компании без ухода с основной работы. Проект соответствующего постановления рассмотрела российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщает аппарат заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой.
"В ходе заседания рассмотрен проект постановления правительства "Об особенностях регулирования трудовых отношений в 2022 году", который разработан для обеспечения устойчивости и развития экономики страны в условиях внешнего санкционного давления. Проектом предусматривается возможность трудоустройства работника к другому работодателю без прерывания трудовых отношений с работодателем по основному месту работы, при этом действие трудового договора будет приостановлено", – отмечается в сообщении.
С новым работодателем при этом заключается срочный трудовой договор, который может быть продлен при взаимном соглашении обеих сторон.
В аппарате Голиковой уточнили, что осуществиться подобный перевод может лишь по желанию работника и не повлияет на предоставление отпуска и трудовых гарантий.
"Эта мера поможет работникам сохранить высокий уровень дохода, заниматься интересной профильной работой, а компаниям, которые потратили много усилий для построения своего коллектива, – сохранить персонал даже в случае временных трудностей", – подчеркивают в пресс-службе.
Уточняется, что постановления, устанавливаемые проектом, носят временный характер и будут действовать до 31 декабря 2022 года. Проект был поддержан Российской трехсторонней комиссией.
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