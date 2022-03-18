Собянин заявил, что власти Москвы сохранят около 800 тыс рабочих мест

15:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин заявил, что власти Москвы сохранят около 800 тысяч рабочих мест в городских структурах. Также, по его словам, не будут сокращаться государственные заказы.
"Значительная часть рынка завязана так или иначе на город или городские программы, поэтому совместно с бизнесом, я уверен, мы переживем и эти сложные времена, Москва будет еще сильнее", – сказал Собянин при посещении кадрового центра для помощи в трудоустройстве сотрудникам иностранных компаний.
Он отметил, что столица является крупным работодателем, а новые экономические и социальные вызовы для предприятий и учреждений дают новые возможности для развития. В частности, речь идет о переходе квалифицированных работников на отечественные заводы.
"Открытие новых бизнесов, увеличение объема, в том числе и сегодня, это мы видим и в торговле, и в производстве товаров потребления, которые производятся в стране. Понятно, что без сложностей не обойтись, но с другой стороны, мы получаем огромные возможности для новой ситуации, в которой мы находимся", – добавил Собянин.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о горячей линии, которая заработала в Москве для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.
Заммэра отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства.
В столице увеличат производство импортозамещающей продукции
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