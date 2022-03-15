Ефимов: в Москве запустили горячую линию для поддержки промышленных предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий. Специалисты ответят на интересующие вопросы, а также помогут найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за 1 рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции. Поддержка государства должна стать одним из ключевых стимулов развития собственного производства в Москве", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Заммэра отметил, что, обратившись на горячую линию, российские производители оборудования, комплектующих и материалов, а также поставщики сервисных услуг могут разместить информацию о своей компании в реестре правительства, опубликованном на сайте Агентства промышленного развития Москвы.

Специалисты отвечают на звонки в будние дни с 09:00 до 18:00. Горячая линия работает по телефону +7 (495) 445-41-30.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что два года назад для подбора решений по модернизации производств был создан реестр ИТ-решений "Банк технологий".

"Сегодня там представлены 138 технологических решений, которые могут быть внедрены на предприятиях, из них 92 решения относятся к внедрению отечественного программного обеспечения", – уточнил Прохоров.

В пресс-службе отметили, что при этом предприятия города могут получить финансовую поддержку для использования решений из реестра.

Ранее Сергей Собянин рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций.

Мэр подчеркнул, что власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Проведенный с ними диалог позволил выявить ключевые проблемные точки и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес на фоне растущего санкционного давления.

По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.

