Голикова призвала работать на опережение, чтобы сохранить рабочие места россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для сохранения рабочих мест россиян необходимо работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Главной темой повестки стало обсуждение текущей ситуации и дополнительные мероприятия, направленные на поддержку рынка труда.

"Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан", – цитирует Голикову РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что на уровне правительства оперативно формируются необходимые изменения в законодательство, позволяющие максимально быстро реагировать на складывающуюся ситуацию.

Кроме того, в рамках заседания с докладами о ситуации на предприятиях выступили крупные представители автомобилестроения. Докладчики рассказали о принимаемых мерах по сохранению кадров, а также внесли ряд предложений по поддержке отрасли.

Отмечается, что заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться регулярно. Все предложения, сформированные рабочей группой, будут рассматриваться на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Ранее сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.