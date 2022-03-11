Правительство Москвы прорабатывает меры поддержки строительной отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичное правительство занимается подготовкой мер, необходимых для поддержки строительной отрасли, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что городские власти оперативно реагируют на меняющуюся экономическую ситуацию.

"Сергей Собянин уже озвучил ряд мер по поддержке населения и бизнеса в текущих условиях. В их числе – реализация программ импортозамещения в ключевых сферах экономики, сохранение существующих рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, поставляющих товары и услуги, социальная поддержка жителей", – сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По его словам, столичное правительство прорабатывает меры, которые позволят поддержать деловой климат посредством сокращения административных барьеров. Кроме того, они предусматривают оказание поддержки системообразующим организациям, а также малым и средним предприятиям строительной отрасли.

"Эти меры призваны обеспечить выполнение госконтрактов в строительстве и сохранение объемов ввода жилья в рамках нацпроекта, предотвратить рост цен на строительные материалы и возникновение объектов незавершенного строительства, поддержать рынок труда", – пояснил Бочкарев.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в свою очередь, рассказал, что власти Москвы планируют сформировать консультационную площадку при городском комплексе градостроительной политики и строительства.

"Такая площадка поможет участникам инвестиционно-строительной деятельности в оперативном получении услуг в сфере строительства при реализации ими проектов по строительству объектов капитального строительства в городе Москве", – заявил Левкин.

Ранее Собянин заявил, что столичная строительная отрасль независима от внешнего рынка и обладает значительным запасом прочности. По его словам, стройки в Москве продолжают работать штатно. Собянин пояснил, что строители метро обеспечены всем необходимым, благодаря чему строительство радиальных линий и Большой кольцевой линии продолжается.

