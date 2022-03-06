Девять домов по программе реновации ввели в эксплуатацию с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За первые два месяца текущего года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию девяти домов, построенных по программе реновации, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.
По его словам, три дома достроили в ВАО, по два дома – в ЗАО и СЗАО, по одной новостройке появились в ЮВАО и ТиНАО.
"Всего под надзором и контролем комитета в настоящее время находится 167 объектов общей площадью 4,77 миллиона квадратных метров. За январь – февраль текущего года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 136 проверок на строительных площадках, где возводят дома по программе реновации", – приводятся слова Войстратенко на портале мэра и правительства Москвы.
В свою очередь, глава департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящее время по всей столице строят и проектируют более 380 объектов с жилой площадью 6,9 миллиона квадратных метров.
"В этом году по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию порядка 80 домов жилой площадью 1,4 миллиона квадратных метров, это более 20 тысяч квартир", – отметил он.
Ранее Сергей Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда Москвы. Новые площадки находятся в восьми столичных округах и десяти районах. Общая мощность площадок равна 191,4 тысячи квадратных метров жилья.
Благодаря возведению жилья на данных площадках удастся расселить 38 старых домов с 2 739 квартирами и предоставить комфортное жилье 7 тысячам горожан.
"Это наш город": Собянин осмотрел первый дом по программе реновации в Нагорном районе
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