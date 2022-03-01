18:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Уточняется, что новые площадки находятся в восьми столичных округах и десяти районах. Общая мощность площадок равна 191,4 тысячи квадратных метров жилья.
Благодаря возведению жилья на данных площадках, удастся расселить 38 старых домов с 2 тысячами 739 квартирами и предоставить комфортное жилье 7 тысячам горожан.
Одновременно из списка исключается одна стартовая площадка в районе Бибирево на улице Белозерская, владение 3/5, где в ходе осуществления проекта были найдены ограничения, препятствующие возведению домов.
Всего для строительства нового жилья по программе реновации найдено уже 543 стартовые площадки общей мощностью 8,6 миллионов квадратных метров, а в саму программу включено 5 тысяч 175 домов.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы до конца года планируется ввести в эксплуатацию 13 домов по программе реновации. В нынешнем году лидерами среди округов по переселению станут ЮЗАО (12 домов), ЮВАО (11 домов) и СВАО (восемь домов). Среди районов будут лидировать Зюзино и Бескудниковский, там введут в эксплуатацию по пять домов.
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