На 2-й улице Синичкина ввели дом, построенный по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юго-востоке столицы ввели в эксплуатацию новый жилой дом, построенный по программе реновации, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мосгосстройнадзор выдал такое разрешение для новостройки, расположенной на 2-й улице Синичкина, доме 5. Площадь дома составляет свыше 8,7 тысячи квадратных метров. Всего в доме 106 квартир: 12 однокомнатных, 78 двухкомнатных и 16 трехкомнатных.

На первом этаже здания расположены нежилые помещения. Также дом оборудован тремя лифтами с визуальными и тактильными средствами информации, системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, системами охраны входа и видеонаблюдением.

Двор дома благоустроен. Там организовали и две детские площадки с покрытием из резиновой крошки, спортивную площадку и зону отдыха, высадили деревья и кустарники, разбили газон и цветники. Для людей с ограниченными возможностями создана безбарьерная среда, в том числе два места на парковке.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что в текущем году порядка 1,4 миллиона квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в рамках программы реновации. Ожидается, что переезд в новые квартиры смогут начать 37 тысяч горожан.

