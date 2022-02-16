Хуснуллин анонсировал создание единой базы очередников на жилье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство создаст единый реестр очередников на жилье. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

"Надо очередниками серьезно заняться. У нас, к сожалению, единой базы сегодня нет. Мы в своих задачах эту цель ставим", – заявил представитель кабмина на правительственном часе в Госдуме.

Хуснуллин выразил мнение, что закон о комплексном развитии территорий (КРТ) мог бы помочь в решении проблемы с очередями на жилье. Вице-премьер добавил, что данную законодательную норму следует доработать.

В феврале руководитель Стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев рассказал о ходе расселения жителей северо-востока столицы по программе реновации. Она затрагивает 10 районов, в совокупности новые квартиры получили уже более 2 тысяч семей.

