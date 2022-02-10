Больше 2 тыс семей переехали по программе реновации на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше двух тысяч семей переехали в новостройки по программе реновации на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В настоящее время на северо-востоке столицы расселение жителей ведется на территории 10 районов. Под заселение передано 23 новостройки, в новые квартиры переехали уже более 2 тысяч семей", – сказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что всего в программе реновации участвуют 86,5 тысячи жителей СВАО.

"До конца 2032 года предстоит расселить 499 домов. Для волнового расселения на территории округа сейчас подобрана 81 стартовая площадка", – рассказал он.

Указанное число стартовых площадок неокончательное, поскольку параллельно идет поиск новых мест для строительства домов по программе реновации, добавил чиновник.

В свою очередь, глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отметил, что в настоящее время суммарная площадь проектируемых и строящихся новостроек по программе реновации на северо-востоке Москвы составляет 400 тысяч квадратных метров. По его словам, в округе уже введено в эксплуатацию 28 новостроек, еще 19 домов находятся в стадии строительства, а 12 – проектируются.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что сегодня в Москве по программе реновации строят 154 жилых дома общей площадью 2,6 миллиона квадратных метров. Еще порядка 210 домов находятся в стадии проектирования.

