Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

город

9 февраля, 21:03

Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Очаково-Матвеевском

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Очаково-Матвеевском. Новостройка находится по адресу Веерная улица, владения 26А и 26Б, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады здания покрашены в светлые тона, при этом допущены серые акценты. На стенах установлены корзины для кондиционеров.

Всего в доме предусмотрены 446 квартир: 178 однокомнатных, 138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. 7 из них оборудованы для маломобильных жильцов.

На первом этаже новостройки разместятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. Там смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и кружки. В вестибюле предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Территория вокруг здания благоустроена. В частности, для детей возвели игровую площадку. Также появились места для отдыха и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации, который возведут в Тимирязевском районе столицы, будет оформлен с использованием фактурной плитки под кирпич. Он будет иметь площадь порядка 16 тысяч квадратных метров. На первых этажах планируют разместить входные группы, общественные и вспомогательные помещения.

"Это наш город": в Москве планируют ввести в эксплуатацию 1,5 млн квадратных метров жилья

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать