Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Очаково-Матвеевском. Новостройка находится по адресу Веерная улица, владения 26А и 26Б, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады здания покрашены в светлые тона, при этом допущены серые акценты. На стенах установлены корзины для кондиционеров.

Всего в доме предусмотрены 446 квартир: 178 однокомнатных, 138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. 7 из них оборудованы для маломобильных жильцов.

На первом этаже новостройки разместятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. Там смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и кружки. В вестибюле предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Территория вокруг здания благоустроена. В частности, для детей возвели игровую площадку. Также появились места для отдыха и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации, который возведут в Тимирязевском районе столицы, будет оформлен с использованием фактурной плитки под кирпич. Он будет иметь площадь порядка 16 тысяч квадратных метров. На первых этажах планируют разместить входные группы, общественные и вспомогательные помещения.

