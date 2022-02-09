Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Очаково-Матвеевском. Новостройка находится по адресу Веерная улица, владения 26А и 26Б, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Фасады здания покрашены в светлые тона, при этом допущены серые акценты. На стенах установлены корзины для кондиционеров.
Всего в доме предусмотрены 446 квартир: 178 однокомнатных, 138 двухкомнатных и 130 трехкомнатных. 7 из них оборудованы для маломобильных жильцов.
На первом этаже новостройки разместятся объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения. Там смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и кружки. В вестибюле предусмотрены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и почтовые ящики.
Территория вокруг здания благоустроена. В частности, для детей возвели игровую площадку. Также появились места для отдыха и занятий спортом.
Ранее сообщалось, что дом по программе реновации, который возведут в Тимирязевском районе столицы, будет оформлен с использованием фактурной плитки под кирпич. Он будет иметь площадь порядка 16 тысяч квадратных метров. На первых этажах планируют разместить входные группы, общественные и вспомогательные помещения.
"Это наш город": в Москве планируют ввести в эксплуатацию 1,5 млн квадратных метров жилья
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: