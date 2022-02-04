Дом по программе реновации в Тимирязевском районе облицуют фактурной плиткой

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы/пресс-служба Москомархитектуры

Дом по программе реновации, который возведут в Тимирязевском районе столицы, будет оформлен с использованием фактурной плитки под кирпич. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Также предусмотрены корзины под кондиционеры, встроенные в общую композицию. В целом дом станет хорошим дополнением для формируемой в этом районе городской среды", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Дом будет иметь площадь около 16 тысяч квадратных метров. На первых этажах планируют разместить входные группы, общественные и вспомогательные помещения.

Территорию возле новостройки благоустроят и озеленят. Там появятся площадки для игр и отдыха, места для парковки автомобилей.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что на востоке столицы в стадии проектирования и строительства находятся более 70 домов по программе реновации. С момента начала реализации программы под заселение там передали 20 новостроек, новое жилье получили 2,6 тысячи семей.