Около тысячи жителей Очаково-Матвеевского переедут в новый дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Во втором квартале 2022 года жители района Очаково-Матвеевское начнут переезжать в квартиры в новом жилом доме, возведенном по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Здание на Аминьевском шоссе станет вторым новым домом по программе реновации. Первый располагается на Матвеевской улице, заселение началось в декабре 2018 года.
"Во втором квартале текущего года запланирована передача под заселение второй новостройки на Аминьевском шоссе (дом 4Д, корпус 1). Равнозначные квартиры смогут получить около тысячи человек", – заявил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.
По словам эксперта, в настоящий момент ведется расселение жильцов пятиэтажного дома 4 в 1-м Очаковском переулке. Ранее уже были расселены и снесены дома 1 и 3 на улице Наташи Ковшовой.
Левкин отметил, что в совокупности в Очаково-Матвеевском районе в программу реновации вошли 67 старых домов, которые предстоит расселить и снести. До конца 2024 года начнется расселение 3,8 тысячи жителей, еще 13 тысяч получат новые квартиры до конца срока реализации программы реновации.
В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства ранее рассказали, что с начала реализации программы реновации в Москве демонтировали 81 дом, в то время как в эксплуатацию ввели 177 новых жилых строений.
Жители поселка в Митине переехали в новые квартиры по программе реновации
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