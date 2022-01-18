Более 80 домов снесли в Москве с начала программы реновации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С начала реализации программы реновации в Москве демонтировали 81 дом. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарева, в Москве были построены и введены в эксплуатацию 177 новых домов мощностью 2,3 миллиона квадратных метров. Из них под заселение передали 149 новостроек.

"Продолжается строительство 156 домов мощностью 2,6 миллиона "квадратов", 183 новостройки мощностью 3,4 миллиона квадратных метра проектируются", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что к настоящему времени начато расселение 69 700 жителей из 421 дома. При этом 47 600 людей уже переехали в новые квартиры.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин подчеркнул, что в январе завершили демонтаж двух пятиэтажек, которые находятся в районе Косино-Ухтомском.

"После высвобождения территории на месте сноса начнется новое жилищное строительство для обеспечения последующих волн переселения. В прошлом году были подобраны 63 территории, из которых 31 расположена на месте сноса жилых домов", – добавил Левкин.

Он отметил, что в Западном административном округе снесли 19 домов, на юго-западе и в ТиНАО – 18 и 15 соответственно.

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе столицы началось строительство дома по программе реновации. Здание появится по адресу улица Летчика Бабушкина, владение 29, корпус 5. Здание построят по индивидуальному проекту. Вентилируемый фасад отделают керамической плиткой, металлическими кассетами и фибробетонными панелями.

