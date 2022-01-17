Строительство дома по программе реновации началось на улице Летчика Бабушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Бабушкинском районе столицы началось строительство дома по программе реновации. Здание появится по адресу улица Летчика Бабушкина, владение 29, корпус 5, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода: устройство временных ограждений строительной площадки, постоянных и временных дорог, складских площадок", – приводятся слова Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

Здание построят по индивидуальному проекту. Вентилируемый фасад отделают керамической плиткой, металлическими кассетами и фибробетонными панелями. Вход в здание оформят витражным остеклением. Под территорией внутреннего двора предусмотрена подземная парковка.

В новостройке будет 86 квартир с улучшенной отделкой. Первый этаж здания займут коммерческие помещения. В вестибюле жилой части организуют колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Во дворе появятся площадки для детей и зоны отдыха.

Ранее на mos.ru заработал сервис "Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации". Раньше, если москвич забывал взять какую-либо из бумаг на прием в центре информирования по расселению, ему приходилось донести ее в ближайшее время. Теперь же все документы можно отправить оцифрованными копиями, а оригиналы донести потом.

