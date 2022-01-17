Новая онлайн-услуга стала доступна для участников программы реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На mos.ru заработал сервис "Загрузка документов в рамках переезда по программе реновации".

С помощью новой услуги можно отправить копии паспорта, свидетельства о праве собственности на жилье, выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и других документов в режиме онлайн. Эта опция дополнила суперсервис "Помощь при переезде в рамках программы реновации", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители столицы, которые будут переезжать в новое жилье, должны предоставить полный пакет оригиналов документов в один из центров информирования по расселению, где его примут сотрудники столичного департамента городского имущества.

Раньше, если москвич забыл взять какую-либо из бумаг на прием, ему приходилось донести ее в ближайшее время, то есть еще раз прийти в центр информирования и ждать своей очереди. Теперь можно отправить все документы оцифрованными копиями, а оригиналы можно донести потом, когда в следующий раз понадобится нанести визит в центр информирования.

По словам первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгения Козлова, новый сервис будет актуален также в том случае, если участникам программы реновации необходимо передать недостающие документы для финального оформления договора.

"Наша задача – перевести в электронный вид максимальное количество услуг, не требующих личного присутствия, чтобы упростить процесс переезда и приблизить момент заселения в новую комфортную квартиру", – сказал он.

Чтобы воспользоваться новой опцией, надо зайти в раздел "Услуги" и найти категорию "Жилье, недвижимость, земля", а затем во вкладке "Реновация" выбрать блок "Помощь при переезде в рамках программы реновации" и нажать на кнопку "Загрузка документов в рамках программы реновации".

Перед тем как прикрепить документы, следует сверить в форме заявки свои данные: фамилию, имя и отчество, номер телефона, адрес электронной почты и текущий адрес, откуда осуществляется переезд. Все эти сведения загрузятся из личного кабинета автоматически.

Владельцев двух и более квартир в домах, попавших в программу реновации, система попросит выбрать конкретный адрес жилья, по которому требуется загрузить документы.

Новая опция стала шестой по счету услугой в рамках суперсервиса "Помощь при переезде в рамках программы реновации".

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что по итогам 2021 года план по расселению участников программы реновации перевыполнен. Так, началось расселение около 36 тысяч жителей при изначальном плане 30 тысяч.

