Более 800 семей начнут расселять в Царицыне по программе реновации до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 800 семей начнут расселение в районе Царицыно по программе реновации до конца года. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.
"В 2022 году под заселение будут переданы новостройки на улице Каспийской, дом 28/4, улице Кантемировской, 27А, улице Бехтерева, 3, земельном участке 1", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.
Квартиры в новых домах будут с чистовой отделкой. Также для маломобильных граждан пол вестибюля и лифтовые холлы расположат на одном уровне, без ступеней. На территории жилых домов оборудуют детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.
По словам Левкина, в Царицыне подлежит сносу 141 жилой дом площадью более 570 тысяч квадратных метров, где проживают более 36 тысяч человек. Для их расселения были подобраны 15 стартовых площадок с площадью недвижимости более 220 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в жилом комплексе "Царицыно" ввели в эксплуатацию три корпуса второй очереди на 1 259 квартир. Всего жилье в этих домах получат 1 174 дольщика.
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