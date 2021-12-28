Бочкарев рассказал о расселении по программе реновации в 29 районах Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В 2021 году расселение из 150 домов в 50 новостроек по программе реновации началось в 29 районах Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Благодаря квартальной застройке в перспективе москвичи получат не только новые квартиры, но и школы, детские сады, поликлиники и другую необходимую инфраструктуру в шаговой доступности", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
Он уточнил, что большинство новостроек были переданы под заселение на юго-востоке столицы. В районах Люблино и Рязанском в девять новых домов переезжают жители 40 пятиэтажек.
Также новостройки ввели в эксплуатацию в июле на улице Щорса в районе Солнцево, а на улице Бауманской в Басманном районе горожане смогут переехать в новые дома в январе 2022 года. По информации концерна "Крост", 532 квартиры позволят расселить около 1,1 тысячи жителей.
Ранее сообщалось, что в Москве с начала действия программы реновации переехали в новостройки или готовятся к этому жители 401 дома. На данный момент 66 старых зданий демонтированы по технологии умного сноса.
"Москва сегодня": в столице построили 1 млн кв м жилья по программе реновации в 2021 году
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