Жители 401 дома переехали в новые квартиры или готовятся к этому по реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице с начала действия программы реновации переехали в новостройки или готовятся к этому жители 401 дома. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, на данный момент 66 старых зданий демонтированы по технологии умного сноса.
Новоселье уже отметили 47,6 тысячи человек. Больше всего расселяемых домов находится на западе города – 75. На востоке их 59, а на юго-востоке – 56.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе Москвы. Она расположится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Строительство новых домов позволит расселить 2,7 тысячи жильцов 15 старых зданий района.
Первую стартовую площадку включили в программу реновации в Алтуфьевском районе
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