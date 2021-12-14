Собянин включил в программу реновации первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе

15:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин включил в программу реновации жилфонда первую стартовую площадку в Алтуфьевском районе, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
"Перечень стартовых площадок – кварталов (территорий), на которых планируется построить дома для расселения по программе реновации, – увеличился на один адрес", – говорится в сообщении.
Новая площадка площадью 72,9 тысячи квадратных метров расположится на Алтуфьевском шоссе, владениях 51, 53. Строительство здесь стартовых домов позволит расселить 15 старых домов с 1 043 квартирами. Комфортное жилье получат 2,7 тысячи москвичей.
Всего для возведения новых домов по программе выбрали уже 534 стартовые площадки общей мощностью 8,5 миллиона квадратных метров. В программу включили 5 175 многоэтажек – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка миллиона жителей.
Ранее сообщалось, что жилой дом в Лосиноостровском районе, возводимый по программе реновации, получит кирпичные фасады в натуральном оттенке. В качестве основного облицовочного материала решено использовать пиленый кирпич двух оттенков: кофейного и желтого.
Собянин утвердил площадки для строительства дополнительных объектов по программе реновации
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