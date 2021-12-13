Дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом в Лосиноостровском районе, возводимый по программе реновации, получит кирпичные фасады в натуральном оттенке. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отмечает, что здание расположено по адресу улица Тайнинская, владение 9/5, и представляет собой двухсекционный дом.

"В качестве основного облицовочного материала решено использовать пиленый кирпич двух оттенков. В качестве базового выступает насыщенный кофейный цвет, также добавлены крапинки из желтого кирпича", – пояснил Кузнецов.

Он напомнил, что качество домов, строящихся по программе реновации, Сергей Собянин оценивает лично. Новостройки получаются сбалансированными в плане архитектуры и комфорта для будущих жильцов.

Уточняется, что общая площадь дома составит около 17 тысяч квадратных метров. Проект также предполагает проведение комплексного благоустройства территории вблизи новостройки.

На первых этажах здания предусмотрены помещения, в которых в будущем откроются городские сервисы и торговые точки: магазины, парикмахерские, аптеки и так далее. Двор оснастят детскими площадками и спортивными зонами.

Ранее сообщалось, что в ЗАО по программе реновации строятся и проектируются 30 домов. Общая площадь объектов составляет около 640 тысяч квадратных метров. Между тем еще 20 домов уже переданы под заселение. Новые квартиры получили более 2,7 тысячи семей.