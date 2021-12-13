Дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Жилой дом в Лосиноостровском районе, возводимый по программе реновации, получит кирпичные фасады в натуральном оттенке. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура).
Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов отмечает, что здание расположено по адресу улица Тайнинская, владение 9/5, и представляет собой двухсекционный дом.
"В качестве основного облицовочного материала решено использовать пиленый кирпич двух оттенков. В качестве базового выступает насыщенный кофейный цвет, также добавлены крапинки из желтого кирпича", – пояснил Кузнецов.
Он напомнил, что качество домов, строящихся по программе реновации, Сергей Собянин оценивает лично. Новостройки получаются сбалансированными в плане архитектуры и комфорта для будущих жильцов.
Уточняется, что общая площадь дома составит около 17 тысяч квадратных метров. Проект также предполагает проведение комплексного благоустройства территории вблизи новостройки.
На первых этажах здания предусмотрены помещения, в которых в будущем откроются городские сервисы и торговые точки: магазины, парикмахерские, аптеки и так далее. Двор оснастят детскими площадками и спортивными зонами.
Ранее сообщалось, что в ЗАО по программе реновации строятся и проектируются 30 домов. Общая площадь объектов составляет около 640 тысяч квадратных метров. Между тем еще 20 домов уже переданы под заселение. Новые квартиры получили более 2,7 тысячи семей.
Собянин утвердил площадки для строительства дополнительных объектов по программе реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: