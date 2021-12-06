В Москве более 22 тыс человек расселили по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве с января по конец ноября 2021 года более 22 тысяч человек были расселены в новые квартиры по программе реновации, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В этом году мы передали под заселение по программе реновации 61 новостройку общей жилой площадью почти 840 тысяч квадратных метров. За эти же 11 месяцев ключи от новых квартир получили 22,3 тысячи участников программы", – заявил Бочкарев, передает портал мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что за 11 месяцев было проведено полное расселение 52 старых дома. Всего, по его словам, в этом году в столице построили миллион квадратных метров жилья, а также подобраны стартовые площадки для строительства еще 1,1 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

Ранее Бочкарев сообщил, что всего с начала реализации программы реновации в Москве в новые квартиры переехали около 45,5 тысячи человек. Он отметил, что на данный момент по программе реновации проводят расселение 58 тысяч ее участников.

