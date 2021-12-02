Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

16:46

В Головинском районе началось расселение пятого дома по программе реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Авангардной улице, доме 6, корпусе 1, в Головинском районе на севере столицы начали расселять пятый дом по программе реновации. Новое жилье получат 448 человек из 201 семьи, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Город предложил жителям старой пятиэтажки квартиры в новостройках по адресам улица Авангардная, дом 10А, и улица Смольная, дом 21А. В этих домах созданы все условия для комфортной жизни", – отметил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Уточняется, что в новых квартирах выполнена хорошая отделка, есть сантехника и электрические плиты. Также для новоселов предусмотрели подземный паркинг.

Первые этажи нежилые, там собираются создать объекты социальной сферы. Во дворах в рамках благоустройства оборудовали детские и спортивные площадки, территории для отдыха и прогулок.

В 15–20 минутах ходьбы от новых домов находится станция метро "Водный стадион" Замоскворецкой линии.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что для реновации в этом районе северного округа столицы подобрано 16 стартовых площадок. Расселению подлежат 137 жилых домов, в которых живут 32,3 тысячи человек.

По его словам, 3 дома планируется сохранить и приспособить под современное использование после обновления. Они находятся по адресу улица Михалковская, дом 42, и дом 46, корпус 1, а также на Солнечногорской улице, доме 6, корпусе 2.

Ранее сообщалось, что в эксплуатацию ввели жилой дом по программе реновации в районе Люблино. Дом построили на Ставропольской улице, владении 23/1. Всего в новостройке 324 квартиры. Шесть квартир предусмотрены для маломобильных жильцов: в них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

"Москва сегодня": за год больше 20 тыс человек переехали в новостройки по реновации

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать