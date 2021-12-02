В Головинском районе началось расселение пятого дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На Авангардной улице, доме 6, корпусе 1, в Головинском районе на севере столицы начали расселять пятый дом по программе реновации. Новое жилье получат 448 человек из 201 семьи, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Город предложил жителям старой пятиэтажки квартиры в новостройках по адресам улица Авангардная, дом 10А, и улица Смольная, дом 21А. В этих домах созданы все условия для комфортной жизни", – отметил министр столичного правительства, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Уточняется, что в новых квартирах выполнена хорошая отделка, есть сантехника и электрические плиты. Также для новоселов предусмотрели подземный паркинг.
Первые этажи нежилые, там собираются создать объекты социальной сферы. Во дворах в рамках благоустройства оборудовали детские и спортивные площадки, территории для отдыха и прогулок.
В 15–20 минутах ходьбы от новых домов находится станция метро "Водный стадион" Замоскворецкой линии.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что для реновации в этом районе северного округа столицы подобрано 16 стартовых площадок. Расселению подлежат 137 жилых домов, в которых живут 32,3 тысячи человек.
По его словам, 3 дома планируется сохранить и приспособить под современное использование после обновления. Они находятся по адресу улица Михалковская, дом 42, и дом 46, корпус 1, а также на Солнечногорской улице, доме 6, корпусе 2.
Ранее сообщалось, что в эксплуатацию ввели жилой дом по программе реновации в районе Люблино. Дом построили на Ставропольской улице, владении 23/1. Всего в новостройке 324 квартиры. Шесть квартир предусмотрены для маломобильных жильцов: в них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.
"Москва сегодня": за год больше 20 тыс человек переехали в новостройки по реновации
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