В Люблине ввели в эксплуатацию дом по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Люблино ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Дом построили на Ставропольской улице, владении 23/1. Новостройку оборудовали в соответствии со смарт-стандартом. Внедрена структурированная кабельная система, которая обеспечить каждую квартиру целым пакетом информационных услуг – от кабельного телевидения и интернета до систем видеонаблюдения и защиты от пожара.

Также в доме будет работать автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов. Это позволит жильцам снять с себя обязанность заполнять и отправлять платежки за тепло и воду.

Дом возвели по индивидуальному проекту. Он состоит из трех секций переменной этажности с подземным паркингом. Первый этаж будет нежилым, там откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюлях разместили колясочные, комнату консьержа с туалетом, кладовые для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

В доме есть лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов. Их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации.

Здание оснастили системой охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также камерами видеонаблюдения.

Придомовую территорию благоустроили. Во дворе появилась детская и спортивная площадки, там разбили газоны и цветники, высадили деревья и кустарники.

Всего в новостройке 324 квартиры. Шесть квартир предусмотрены для маломобильных жильцов: в них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.