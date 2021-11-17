На западе столицы под заселение передали 20 домов по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На западе столицы по программе реновации построено и передано под заселение 20 новостроек. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что программа реновации реализуется в семи районах ЗАО: Можайском, Проспекте Вернадского, Фили-Давыдкове, Кунцеве, Солнцеве, Филевском Парке и Очаково-Матвеевском.

По его словам, новые квартиры получили жители семи домов, еще 52 дома находятся в стадии расселения, 15 домов демонтировали по технологии умного сноса.

Левкин отметил, что всего на западе столицы новоселье уже отпраздновали 2,5 тысячи семей, в данный момент переезжают еще 2,7 тысячи горожан.

"На первом этапе реализации программы до конца 2024 года, согласно утвержденному мэром Москвы графику расселения, в Западном округе запланирован переезд еще 25,5 тысячи человек, проживающих в 132 старых домах", – отметил Левкин.

Всего в программу реновации в ЗАО включены 559 домов, в которых проживают 105 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Все квартиры имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках. Квартиры уже предложили 2 875 гражданам – это 1 087 семей.

