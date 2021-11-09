В новое жилье по программе реновации переедут жители 29 домов в ЮВАО и ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ЮВАО и ВАО в ноябре начнется расселение 29 домов, в которых живут 6,7 тысячи человек. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Две новостройки расположены в Люблине по адресам Люблинская улица, дом 76, корпус 5, и Люблинская улица, дом 80, корпус 7. Один дом находится в Рязанском районе на улице Михайлова, дом 30А, корпус 1, а другой – в Гольянове на Щелковском шоссе, дом 71.
Первые этажи новых домов будут нежилыми. Там смогут располагаться помещения для занятий с детьми, магазины, спортклубы, кафе и так далее.
"В целом по городу в рамках программы начато расселение более 55 тысяч жителей из 365 домов, уже расселены 43 тысячи человек", – отметил Левкин.
Ранее сообщалось, что в Москве в октябре текущего года по программе реновации расселили еще шесть домов в Лосиноостровском, Нижегородском, Академическом районах, Северном Измайлове, Северном и Текстильщиках.
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