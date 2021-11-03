В Москве жителей шести домов расселили по программе реновации в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в октябре текущего года по программе реновации расселили еще есть домов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.

Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, дома были расселены в районах Лосиноостровский, Нижегородский, Академический, Северное Измайлово, Северный и Текстильщики.

"Дома находятся по следующим адресам: улица Изумрудная, дом 28, корпус 1; улица 11-я Парковая, дом 57, корпус 1; улица Нижегородская, дом 104, корпус 3; улица Новочеремушкинская, дом 10, корпус 1; 9-я Северная линия, дом 1 и улица Артюхиной, дом 26А", – говорится в сообщении.

По словам Левкина, всего за время действия программы реновации расселили 126 домов, из которых 65 уже снесли. Участники программы получили квартиры в современных новостройках.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники началось заселение очередной новостройки по программе реновации. Дом расположен по адресу улица Мнёвники, дом 6а. Новые квартиры в нем получат более 280 человек. Всего в рамках программы реновации в районе планируют расселить и демонтировать 156 домов.

При этом заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.

