В Москве жителей шести домов расселили по программе реновации в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице в октябре текущего года по программе реновации расселили еще есть домов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента градостроительной политики.
Как рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, дома были расселены в районах Лосиноостровский, Нижегородский, Академический, Северное Измайлово, Северный и Текстильщики.
"Дома находятся по следующим адресам: улица Изумрудная, дом 28, корпус 1; улица 11-я Парковая, дом 57, корпус 1; улица Нижегородская, дом 104, корпус 3; улица Новочеремушкинская, дом 10, корпус 1; 9-я Северная линия, дом 1 и улица Артюхиной, дом 26А", – говорится в сообщении.
По словам Левкина, всего за время действия программы реновации расселили 126 домов, из которых 65 уже снесли. Участники программы получили квартиры в современных новостройках.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники началось заселение очередной новостройки по программе реновации. Дом расположен по адресу улица Мнёвники, дом 6а. Новые квартиры в нем получат более 280 человек. Всего в рамках программы реновации в районе планируют расселить и демонтировать 156 домов.
При этом заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.
"Это наш город": участникам программы реновации стали доступны две новые услуги на mos.ru
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: