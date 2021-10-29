Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

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Город

16:08

Более 280 жителей Хорошёво-Мнёвников начнут расселять по программе реновации 30 ноября

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столичном районе Хорошёво-Мнёвники 30 октября начнется заселение очередной новостройки по программе реновации, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, новостройка расположена по адресу улица Мневники, дом 6а.

"Смотровые ордера направят жителям дома 20, корпуса 1 на улице Демьяна Бедного. Более 280 человек станут обладателями новых квартир", – приводятся в материале слова Левкина.

Всего в рамках программы реновации в районе планируют расселить и демонтировать 156 домов.

"На первом этапе программы, до 2024 года включительно, запланировано начало расселения порядка 4,3 тысячи человек, на втором – около 18 тысяч жителей", – отметил Левкин.

Ранее для участников программы реновации ввели услугу онлайн-записи на прием к нотариусу. Она будет полезна в том случае, если один из собственников квартиры несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный.

Кроме того, для участников программы реновации появились еще две новые онлайн-услуги – запись на осмотр квартиры и запись на заключение договора. Они доступны зарегистрированным пользователям с полной учетной записью на mos.ru.

В программу реновации включили еще 10 адресов

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