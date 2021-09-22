Дом по программе реновации в Нагорном районе введут в эксплуатацию в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Нагорном районе столицы продолжается строительство дома по программе реновации. В эксплуатацию новостройку введут в текущем году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал руководитель городского департамента строительства Рафик Загрутдинов, многоэтажка возводится по адресу Варшавское шоссе, владение 100.

"Сейчас завершается монтаж фасадов, ведутся работы по чистовой отделке и благоустройству территории", – приводятся в материале слова Загрутдинова.

Уточняется, что здание состоит из трех секций. Под территорией внутреннего двора есть подземная парковка. В многоэтажке будет 483 квартиры с улучшенной отделкой.

На первых этажах разместят объекты инфраструктуры, офисы и технические помещения для обслуживания здания. В вестибюле жилой части будет колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

На территории возле дома оборудуют две детские игровые площадки, две зоны отдыха и спортивную площадку.

Ранее глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что более 39 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с момента ее старта. Он отметил, что в общей сложности расселение организовано для 47,6 тысячи участников программы из 311 старых домов.

Глава Стройкомплекса добавил, что в данный момент продолжается строительство 154 домов мощностью 2,4 миллиона квадратных метров. Еще 145 домов на 3 миллиона квадратных метров сейчас проектируют.

