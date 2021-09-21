Более 39 тысяч москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 39 тысяч участников программы реновации переехали в новые квартиры с момента ее старта. Об этом со ссылкой на слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева рассказали в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"С начала реализации программы реновации в Москве введено в эксплуатацию 145 новых домов общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров, из них 113 уже переданы под заселение участников программы", – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что в общей сложности расселение организовано для 47,6 тысячи участников программы из 311 старых домов.

"При этом 39,1 тысячи человек из этого числа уже переехали в новые квартиры", – подчеркнул заммэра.

Глава Стройкомплекса добавил, что в данный момент продолжается строительство 154 домов мощностью 2,4 миллиона квадратных метров. Еще 145 домов на 3 миллиона квадратных метров сейчас проектируют.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин напомнил, что в городе постоянно ведется работа по подбору стартовых площадок для волнового расселения жителей.

"На прошлой неделе перечень стартовых площадок был дополнен 10 новыми территориями. Теперь площадок насчитывается 523, их градостроительный потенциал составляет 8,3 миллиона квадратных метров", – добавил Левкин.

Темпы реализации программы получают одобрение у экспертов. Так, директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец полагает, что подобная скорость позволит расселить всех участников программы реновации в заявленные сроки.

"Исходя из тех показателей, которые сегодня есть в доступе у правительства, абсолютно очевидно, что до четверти площадей под реновацию находятся в проектно-строительном цикле, в проектно-строительной стадии. Это действительно внушительные цифры, учитывая, что закон по реновации был принят в конце 2017 года, то есть, по большому счету, на реализацию программы было всего четыре года", – убеждена Муринец.

Программу реновации жилищного фонда в столице утвердили в августе 2017 года. Всего новое жилье получить смогут около миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы по программе реновации заселяют 19 новостроек. Новые дома уже готовы в Северном и Южном Медведкове, Бабушкинском, Северном, Лосиноостровском, Марьиной Роще, Ярославском, Бутырском и Ростокине.