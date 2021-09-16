"Совет матерей" проследит за сроками переселения реновационных домов

Фото: "Совет матерей"
Лидер общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая заявила о необходимости контроля сроков расселения жителей домов в рамках программы реновации.
По ее словам, москвичи довольно часто сообщают об изменении изначально запланированных сроков переезда в новое жилье, а также о ненадлежащем качестве исполнения отделочных работ.
"В общественную приемную "Совета матерей" поступали десятки обращений от жителей, которые попали в первую волну реновации, но из-за эпидемиологической обстановки и задержки строительства сроки переезда были изменены на более позднее время", – сообщила Буцкая.
Она подчеркнула, что при заселении в новое жилье граждане должны получить все возможности и условия для повышения уровня жизни. Также Буцкая предложила разработать единый стандарт городской территории, который учитывал бы пожелания жителей по вопросам благоустройства, социальной инфраструктуры и создания безбарьерной среды.
"Мы должны слушать и слышать все категории граждан, в том числе многодетных родителей, людей старшего поколения, инвалидов и детей. Если в доме проживают люди с ограниченной мобильностью, для них как минимум можно поставить пандусы и площадки для колясок на первых этажах, это база, которая должна быть включена в единый стандарт", – отметила общественница.
Эколог Константин Пресняков, в свою очередь, отметил, что к термину "реновация" необходимо добавить слово "зеленая", уделяя особое внимание формированию благоприятной экологической среды. По его мнению, рядом с новыми домами следует высаживать взрослые деревья и кустарники, чтобы они сразу смогли выполнять свою экологическую задачу.
Программа реновации запланирована до 2032 года, она включает в себя все столичные округа и разделена на три волны расселения. Горожане получат равноценные квартиры в том же административном округе, где проживали ранее. Лидерами по масштабу расселения жителей являются Восточный и Юго-Восточный округа столицы.
Ранее стало известно, что около 20 домов планируется расселить в Головинском районе по программе реновации. Отмечается, что в этом районе под заселение передано три новых жилых корпуса. Два из них находятся на улице Флотской, один – на Авангардной.
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