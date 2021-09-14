Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Северное Измайлово ввели в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.
Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, новостройка находится по адресу улица 15-я Парковая, дом 46, корпус 5.
Уточняется, что жилой дом на 169 квартир имеет подземную парковку. При отделке фасада здания применены навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасаде установлены корзины для кондиционеров.
В пресс-службе подчеркнули, что квартиры имеют улучшенную отделку, которая соответствует стандартам программы реновации.
В здании размещены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Первые этажи дома нежилые. На территории возле дома оборудовали площадки для детей и отдыха взрослых.
Ранее сообщалось, что 17 новостроек передали под заселение в рамках программы реновации в Западном административном округе Москвы. Первые жильцы начали переезжать в новый дом 31 августа из корпусов 1 и 2 дома 1 на улице Пивченкова. Всего в ЗАО планируется расселить 105 тысяч горожан из 559 домов. Для этого подобраны 54 стартовые площадки.
"Москва сегодня": в программу реновации включено 5 175 домов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: