Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Северное Измайлово ввели в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства.

Как рассказал руководитель департамента Рафик Загрутдинов, новостройка находится по адресу улица 15-я Парковая, дом 46, корпус 5.

Уточняется, что жилой дом на 169 квартир имеет подземную парковку. При отделке фасада здания применены навесные трехслойные наружные стеновые панели, облицованные кирпичом. На фасаде установлены корзины для кондиционеров.

В пресс-службе подчеркнули, что квартиры имеют улучшенную отделку, которая соответствует стандартам программы реновации.

В здании размещены вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещения дежурного, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Первые этажи дома нежилые. На территории возле дома оборудовали площадки для детей и отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что 17 новостроек передали под заселение в рамках программы реновации в Западном административном округе Москвы. Первые жильцы начали переезжать в новый дом 31 августа из корпусов 1 и 2 дома 1 на улице Пивченкова. Всего в ЗАО планируется расселить 105 тысяч горожан из 559 домов. Для этого подобраны 54 стартовые площадки.

