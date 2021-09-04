В Северном Тушине ввели в эксплуатацию два корпуса жилого дома по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Северном Тушине ввели в эксплуатацию два жилых корпуса, возведенных в ходе программы реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя Департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.
"В районе Северное Тушино по адресу улица Вилиса Лациса, дом 38, корпус 1 и корпус 2 (улица Вилиса Лациса, владение 42) ввели два жилых корпуса для переселения по программе реновации на 472 квартиры. Отличительной особенностью новостроек стал фасад, облицованный крупноформатными металлическими кассетами лаймово-зеленого, белого и серого цветов, что позволяет домам выделяться среди окружающих их зданий", – заявил он.
Каждый из корпусов представляет собой двухсекционный дом с подземной автостоянкой. В новостройках находятся 472 квартиры: 188 однокомнатных, 128 двухкомнатных и 156 трехкомнатных. В двух из них установили оборудование для маломобильных жильцов, а также увеличили ширину проходов и установили специальную сантехнику. Готовая улучшенная отделка во всех квартирах выполнена по стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением Правительства Москвы.
Кроме того, в домах установлены современные лифты, оснащенные визуальными и тактильными средствами информации. Первые этажи корпусов не будут заселены, поскольку там расположены лифтовой холл, помещения дежурного, комната для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков и технические помещения. Также здесь смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Войти в обе новостройки можно с двух сторон.
Вместе с тем оба здания оборудовали системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
Придомовая территория была благоустроена, на ней установили детские игровые площадки и зоны отдыха, разбили цветники, высадили кустарники и деревья.
Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что из пятиэтажки на Авиационной улице начали расселять людей в рамках программы реновации. Горожане начали переезжать в новостройку по адресу Новощукинская улица, дом 8. Также с 10 сентября запланирована выдача смотровых ордеров жителям дома 6 на Новощукинской улице.
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