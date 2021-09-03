Жители пятиэтажки на Авиационной улице начали переезжать по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что из пятиэтажки на Авиационной улице начали расселять людей в рамках программы реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Горожане начали переезжать в новостройку по адресу Новощукинская улица, дом 8. Также с 10 сентября запланирована выдача смотровых ордеров жителям дома 6 на Новощукинской улице.

"Сейчас, помимо Щукина, в Северо-Западном округе расселение идет в Митине, Северном Тушине и Хорошёво-Мнёвниках", – отметил Левкин.

В Щукине в рамках программы реновации расселят 42 дома, один из них реконструируют. В этих домах живут 8,1 тысячи человек.

Ранее в Кузьминках ввели в эксплуатацию две новостройки по программе реновации. По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, Кузьминки являются одним из лидеров среди других районов Москвы, где построили наибольшее количество жилых домов в рамках программы реновации.

