Жители пятиэтажки на Авиационной улице начали переезжать по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что из пятиэтажки на Авиационной улице начали расселять людей в рамках программы реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Горожане начали переезжать в новостройку по адресу Новощукинская улица, дом 8. Также с 10 сентября запланирована выдача смотровых ордеров жителям дома 6 на Новощукинской улице.
"Сейчас, помимо Щукина, в Северо-Западном округе расселение идет в Митине, Северном Тушине и Хорошёво-Мнёвниках", – отметил Левкин.
В Щукине в рамках программы реновации расселят 42 дома, один из них реконструируют. В этих домах живут 8,1 тысячи человек.
Ранее в Кузьминках ввели в эксплуатацию две новостройки по программе реновации. По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, Кузьминки являются одним из лидеров среди других районов Москвы, где построили наибольшее количество жилых домов в рамках программы реновации.
"Москва сегодня": в программу реновации включено 5 175 домов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: