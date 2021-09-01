Бочкарев: 110 домов по реновации передано под заселение со старта программы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве с начала реализации программы реновации под заселение передали уже 110 новостроек, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"За время действия программы в эксплуатацию введены 140 новостроек площадью 1,8 миллиона квадратных метров, из них 110 домов переданы под заселение. В том числе в конце августа этого года по программе реновации начался переезд жителей в новостройки на Ереванской и Кастанаевской улицах", – заявил Бочкарев.

По его словам, наибольшее количество сданных под заселение домов расположено в Северо-Восточном округе – 19. В Западном и Восточном округах заселяются 16 и 15 новостроек соответственно. В текущий момент в рамках программы реновации строятся и проектируются 299 объектов общей площадью 5,4 миллиона квадратных метров. Также был проведен демонтаж 58 старых домов.

Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, в настоящее время в стадии расселения находятся более 300 домов.

"По состоянию на конец августа идет расселение 305 домов, свыше 37 тысяч жителей получили новое жилье", – уточнил он.

Ранее первый дом, возведенный в столичном районе Царицыно по программе реновации, был передан под заселение. Всего в Царицыне в рамках программы реновации подлежит расселению и сносу 141 жилой дом. В районе подобрано 15 стартовых площадок мощностью 230,8 тысячи квадратных метров.