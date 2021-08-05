Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию в Северном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом, возведенный в рамках программы реновации, сдали в эксплуатацию в районе Северное Измайлово на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы.

Отмечается, что новый двухсекционный дом расположен на 15-й Парковой улице. Он построен по индивидуальному проекту и вмещает 162 квартиры, три из которых оборудованы для маломобильных жильцов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в городе проектируется и строится 305 домов в рамках программы реновации. Общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров. В процессе оформления расселения находятся жители 290 домов в столице.

По программе реновации жилищного фонда, утвержденной Сергеем Собяниным в 2017 году, планируется расселить жителей более 350 тысяч квартир. В них проживает порядка миллиона человек.