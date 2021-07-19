Бочкарев: более 300 домов проектируется и строится в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев оценил ход работ по программе реновации в столице.
По словам специалиста, на сегодняшний день в городе проектируется и строится 305 домов. Отмечается, что общая площадь новостроек составляет 5,3 миллиона квадратных метров.
Заммэра добавил, что с начала реализации программы реновации были построены 128 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров. 107 из них уже переданы под заселение.
В процессе оформления переселения находятся жители 290 домов в столице. Из общего числа в 43,5 тысячи горожан порядка 80% уже получили ключи от новых квартир.
По программе реновации, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году, планируется расселить более 350 тысяч квартир. В них проживает порядка миллиона человек.
В столице с начала 2021 года ввели в эксплуатацию 36 домов по программе реновации. Кроме того, был инициирован процесс переселения более 8 тысяч человек из 67 домов.
"Это наш город": в Молжаниновском районе завершилась программа реновации
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