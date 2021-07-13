Москвичам рассказали, как онлайн-сервисы упрощают переезд по программе реновации

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Фото: Depositphotos/GaudiLab
Сегодня участникам программы реновации доступны уведомления о ходе переселения, сервис с инструкциями по переезду и электронная услуга по получению бесплатной помощи грузчиков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов отметил, что реновация – масштабный проект, так что количество связанных с ней онлайн-услуг будет постоянно расти.
"Все они объединены в так называемый суперсервис – проект, включающий целый комплекс электронных продуктов. Теперь у пользователей суперсервиса появилась возможность получить персонализированную инструкцию по переезду", – сказал Козлов.
В персонализированной инструкции содержится информация о переезде, которая соответствует жизненной ситуации человека. Собственники получат руководство для собственников, наниматели – для нанимателей, а родители узнают, как оформить документы с учетом возраста ребенка.
Доступ к руководству открывается за несколько дней до начала переселения и обновляется по мере прохождения этапов переезда. Воспользоваться сервисом смогут участники программы от 18 лет с полной учетной записью на mos.ru.
Начать подготовку заранее можно, воспользовавшись общей инструкцией.
Одновременно с началом расселения откроется центр информирования, где можно будет узнать, что нужно сделать и какие потребуются документы, а также уточнить все детали.
Его контакты будут в письме, которое принесут домой или положат в почтовый ящик. Зарегистрированным на mos.ru стоит ждать электронного письма в личном кабинете.
Обо всех этапах переезда будущим новоселам в личный кабинет на mos.ru, на электронную почту, по СМС и через мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" будут поступать уведомления.
Заявки на получение бесплатной помощи грузчиков и транспорта с 1 июня принимаются исключительно в онлайн-формате. Важно заполнить заявление, указать удобные дату и время, а также собрать вещи. В назначенное время прибудут специалисты. Важно, что домашних животных, ценности и документы нужно перевозить самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в районе Филевский Парк ключи от новых квартир по программе реновации получили первые две семьи. Меньше месяца назад там началось расселение трех домов.
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