Петр Толстой: столичная программа реновации доказала свою состоятельность

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Программа реновации улучшит качество жизни сотен тысяч москвичей. На данный момент столичным властям стоит озаботиться более тщательным контролем работ и ускорением реализации программы. Таким мнением поделился зампредседателя Госдумы Петр Толстой.
"Конечно, у людей было много страхов и опасений, их можно понять. Но уже в конце прошлого года, когда были сданы первые дома, построенные в рамках программы, оказалось, что люди переезжают из тесных "хрущевок" в просторные светлые квартиры, где уже сделан ремонт", – сказал он.
По его словам, если и возникают какие-то недочеты, то они оперативно устраняются еще до переезда. Программа доказала свою состоятельность, считает парламентарий.
13 мая Толстой проинспектировал дом в Люблине, построенный по программе реновации. Он осмотрел холл новостройки и посетил одну из квартир, отметив качество отделки жилья и его планировку.
"Это действительно новый стандарт жизни, другое качество жизни", – заметил депутат. Он также добавил, что рядом с домом уже установили детскую площадку и озеленили двор.
Ранее Сергей Собянин вместе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным открыли выставку "Московская реновация: шаг в будущее", расположенную в здании нижней палаты российского парламента. В рамках экспозиции демонстрируются фотографии, видеоролики и текстовый контент, рассказывающие о разработке программы, ее ходе и перспективах.
Представлены также и интерактивные элементы, с помощью которых можно посмотреть карту реновации, примеры готовых интерьеров и благоустройства территорий.
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